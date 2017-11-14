تقرير.. برشلونة ينافس مانشستر يونايتد بقوة لضم غريزمان

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن مسؤولين من نادي برشلونة الإسباني تفاوضوا مع ممثلين عن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، جناح أتلتيكو مدريد، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبلغ الشرط الجزائي الجديد في عقد النجم الفرنسي 100 مليون يورو؛ لكونه مدد عقده الصيف الماضي حتى 2022، وكان قريبًا من الرحيل عن الفريق المدريدي لولا قضية المنع من التعاقدات.

ويعيش غريزمان فترة سيئة رفقة أتلتيكو مدريد، كما عبر عن رغبته في الرحيل الصيف الماضي بحثًا عن فريق يمنحه فرصة الفوز بالألقاب.

وليست المرة الأولى الذي يبدي خلالها برشلونة اهتمامه بأنطوان غريزمان، لكن المفاوضات السابقة بين إدارة الفريق الكاتالوني وأتلتيكو مدريد لم تؤدِ للنجاح.

وينافس برشلونة على ضم غريزمان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي كان قريبًا من ضمه الصيف الماضي.

ويبقى غريزمان حلًا مثاليًا لبرشلونة حال الفشل في ضم البرازيلي كوتينيو من ليفربول، لكون سعره أقل وخبرته أكبر في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.