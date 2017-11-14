هل وقع ميسي عقده مع برشلونة بالفعل؟.. رئيس رابطة الدوري الإسباني يجيب

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقع عقده الجديد مع برشلونة، الذي طال انتظاره، وسبق ووقعه والده، دون أن يوقع أفضل لاعب في العالم.

وذكرت تقارير، أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات، وقع عقده، بعد يوم واحد من زفافه، في 30 يونيو/حزيران الماضي، لكن في وقت لاحق، تم الكشف عن أنه لم يوقع بشكل رسمي، لكن بشكل مبدئي.

لكن تيباس، أعلن يوم الثلاثاء، أن قائد الأرجنتين، وقع عقده رسميًا، وتم تجديد العقد بالفعل، قائلاً: “ميسي وقع عقده الجديد.. العقود تصبح رسمية حينما يتم التوقيع عليها، وليس عندما يقولون إنها وقعت، ميسي وقع عقده الجديد مع برشلونة، وإلا فأنهم يكذبون علي”.

ومر النادي الكتالوني بصيف مضطرب، عقب خسارة الليغا ودوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان، ودفع الشرط الجزائي في عقده، البالغ 222 مليون يورو.

وكان يعتقد البعض، أن هذه الخطوة بداية النهاية لبرشلونة، وأن ميسي يمكنه الرحيل، لكن رغم ذلك تألق ميسي، وقاد الفريق لصدارة الليغا ومجموعته في دوري أبطال أوروبا، وسجل 19 هدفًا مع النادي، ومنتخب بلاده، الذي قاده لمونديال روسيا العام المقبل.

وقد قضى ميسي حياته المهنية بكاملها في كتالونيا، وكان ظهوره الأول مع الفريق في عام 2003.

وكان ميسي البالغ عمره 30 عامًا، قد عاد إلى برشلونة قادمًا من روسيا، بعد قيادة منتخب بلاده للفوز بهدف نظيف، على مستضيف مونديال العام المقبل.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني للعبة، أن ميسي ذهب للمطار مباشرة، عقب المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي؛ من أجل العودة لبرشلونة، ولن يشارك أمام نيجيريا في المباراة الودية، المقررة يوم الثلاثاء، في كراسنودار، جنوبي روسيا.