ميسي يحذر نيمار من مصير “الخائن” لويس فيغو

يبدو أن العلاقة القوية بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار داسيلفا في طريقها للانهيار، بعدما كشفت تقارير صحافية عن محادثة جمعت بين الطرفين يحذر فيها النجم الأرجنتيني، نيمار من الانتقال لريال مدريد، غريم نادي برشلونة الأزلي.

وكشفت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، أن ميسي يعلم جيداً بأن نيمار غير سعيد في باريس سان جيرمان، وأنه سيتخذ قراراً بالرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي قريباً، لكنه حذره من الانتقال إلى ريال مدريد بالتحديد بسبب التنافس الكبير بين الفريقين.

وأضافت الصحيفة: “لا يزال ثلاثي خط هجوم برشلونة الشهير يتواجد في مجموعة (واتس آب) حتى بعد رحيل البرازيلي إلى باريس قبل 3 أشهر، وبعدما ظهرت أخبار حول نية ريال مدريد تقديم عرض مالي لضم نيمار، حذره ميسي من الانتقال إلى النادي الأبيض؛ لأن ذلك سيجعله خائناً أمام جماهير النادي الكتالوني مثلما حدث مع لويس فيغو، وبالتالي سيكون من الصعب أن تستمر علاقة الثلاثي كما كانت؛ خشية ضغط الجماهير”.

ولا يزال ثلاثي هجوم برشلونة السابق يتواصل بشكل دائم؛ رغم رحيل النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، حتى أنه حضر إلى مقر تدريبات برشلونة الأسبوع الماضي.

وسبق للصحافي البرازيلي مارسيلو بيتشلر المقرب من نيمار، وأكد أنّ الأخير ليس سعيداً في باريس سان جيرمان، ويود العودة إلى إسبانيا، لكنه يعرف أن الانتقال إلى ريال مدريد أسهل بكثير من العودة إلى برشلونة، وهو ما تزامن مع تردد أخبار حول رغبة فلورنتينو بيريز التقدم لشراء عقد نيمار الذي يراه الرئيس الإسباني الخليفة الأفضل للبرتغالي كريستيانو رونالدو.