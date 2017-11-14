بعد خروج منتخب إيطاليا.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم روسيا 2018

فيما يلي قائمة بالدول التي ضمنت التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القا دم في روسيا بعد أن حجزت السويد مكانها على حساب إيطاليا أمس الاثنين.
* أوروبا
روسيا (الدولة المضيفة)
فرنسا
البرتغال
المانيا
صربيا
بولندا
إنجلترا
إسبانيا
بلجيكا
أيسلندا
سويسرا
كرواتيا
السويد
* أمريكا الجنوبية
البرازيل
أوروجواي
الأرجنتين
كولومبيا
* أفريقيا
نيجيريا
مصر
المغرب
تونس
السنغال
* أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي
المكسيك
كوستاريكا
بنما
* آسيا
ايران
اليابان
كوريا الجنوبية
السعودية
– ملحق التصفيات
جولة الإياب
14 نوفمبر تشرين الثاني
أيرلندا مع الدنمرك (صفر-صفر) في دبلن
15 نوفمبر تشرين الثاني
أستراليا مع هندوراس (صفر-صفر) في سيدني
بيرو مع نيوزيلندا (صفر-صفر) في ليما