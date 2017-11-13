شاهد.. بوفون يذرف الدموع بعد فشل التأهل إلى كأس العالم (فيديو)

ذرف الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون الدموع بعد نهاية مباراة إيطاليا والسويد على ملعب سان سيرو، وفشل الأزوري في التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وتعادل المنتخب الإيطالي 0/0 مع السويد ليتأهل الأخير إلى الكرنفال العالمي مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب 1/0.

وقال بوفون عقب المباراة لقناة أبوظبي الرياضية: “فشلنا في كل شيء خلال المباراة، سواء الأداء أو التنظيم داخل الملعب”.

وأضاف البالغ عمره 39 عامًا “أي فريق يتعرض لموقف مثل هذا يعرف جيدًا قبل اللقاء ماذا سيواجه من دفاع قوي وعدم وجود مساحات”.

وتابع بحسرة “هذه هي المرارة الوحيدة التي شعرت بها طوال حياتي، أنا آسف لأن آخر مباراة لي مع المنتخب فشلنا فيها في التأهل إلى كأس العالم”.

وكان حارس يوفنتوس قد أعلن أنه سيعتزل لعب كرة القدم بعد نهاية كأس العالم 2018، ولكن فشل التأهل يعني نهاية المسيرة الدولية للحارس المتألق.