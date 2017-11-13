السويد تغتال أحلام إيطاليا وتصعد إلى كأس العالم

يغيب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 60 عامًا بعد تعادله سلبيًا مع ضيفه السويدي، اليوم الإثنين، في إياب الملحق الأوروبي الفاصل المؤهل لمونديال روسيا 2018.

وبهذه النتيجة يعود منتخب السويد إلى المونديال للمرة الأولى منذ 12 عامًا حيث كانت آخر مشاركة له في نسخة 2006.

وهذه أول مرة يغيب فيها المنتخب الإيطالي عن كأس العالم منذ نسخة 1958، التي أُقيمت في السويد، علمًا أن الأزوري أحرز اللقب 4 مرات.

وكان المنتخب السويدي فاز على الأزوري 1/0 في مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب السويد في العاصمة ستوكهولم يوم الجمعة الماضي ليتفوق 1/0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى مدار 20 نسخة سابقة من بطولات كأس العالم، لم يخض الأزوري النسخة الأولى التي استضافتها أوروغواي في 1930 فيما فشل في التأهل للبطولة مرة واحدة فقط وكانت في 1958 بالسويد.

وشارك الفريق الإيطالي في 18 نسخة من كأس العالم حيث تُوِّج باللقب 4 مرات في أعوام 1934، 1938، 1982، 2006، وحل وصيفًا مرتين في عامي 1970، 1994، واحتل المركز الثالث مرة واحدة في نسخة 1990.

وبات المنتخب الإيطالي هو الوحيد من الأبطال السابقين لكأس العالم الذي يغيب عن مونديال روسيا، بعد وصول جميع الأبطال السابقين للبطولة وهم البرازيل وألمانيا والأرجنتين وأوروغواي وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا.