مباراة إيطاليا والسويد.. هل تغاضى الحكم الإسباني عن ركلتي جزاء؟

أثار الحكم الإسباني أنطونيو مثيو لاهوز الجدل بين متابعي مباراة إيطاليا والسويد في إياب الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وتباينت وجهات نظر المتابعين في أحقية المنتخب السويدي في الحصول على ركلتي جزاء في الدقيقتين 14 و29.

وفي الدقيقة 14 اعترض ماتيو دارميان مدافع إيطاليا كرة بيده داخل منطقة الجزاء ليحتج لاعبو السويد مطالبين الحكم لاهوز بمنحهم ركلة جزاء.

وعاد فورسبرغ لاعب السويد للمطالبة بركلة جزاء في الدقيقة 29 بعد أن لمست الكرة يد المدافع آندريا بارزالي، ليقرر الحكم لاهوز منح فورسبرغ بطاقة صفراء بسبب اعتراضه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي على ملعب سان سيرو، علمًا أن لقاء الذهاب انتهى بفوز السويد 1/0، ما يعني أن الأزوري بحاجة للفوز بفارق هدفين.

ومنح الحكم 4 بطاقات صفراء في الشوط الأول بواقع بطاقتين لكل منتخب، وحصل كل من جورجيو كيلليني وآندريا بارزالي من طرف المنتخب الإيطالي، وجاكوب يوهانسون وإيميل فورسبيرغ من طرف السويد.

Sweden denied a clear penalty for a handball. Not been a good period for FIFA selected referees.

He actually went to put the whistle to his mouth and bottled it pic.twitter.com/g7H9etRKcJ

— Lee Pattinson (@lpatz80) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧