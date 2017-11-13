كريم بنزيما: كريستيانو رونالدو لاعب أناني.. ولن أعود للمنتخب في وجود ديشان

كشف كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن علمه بصعوبة عودته لصفوف منتخب فرنسا، في ظل استمرار ديدييه ديشان كمدير فني للمنتخب، واصفًا في الوقت نفسه زميله في الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالأناني.

وأشار بنزيما ،في تصريحات لقناة “كانال بلوس” الفرنسية، إلى صعوبة ارتدائه قميص المنتخب، طالما استمر ديشان على رأس القيادة الفنية.

ولم يستدع بنزيما لصفوف المنتخب منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015، قبل تفجر قضية الابتزاز الجنسي المتورط فيها ضد زميله في المنتخب، ماتيو فالبوينا.

وبعد استبعاده في بادئ الأمر من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قبل أن يغير الاتحاد من موقفه تجاه اللاعب، إلا أن ديشان فضل إبعاد بنزيما عن المنتخب.

وشدد مهاجم “الميرينغي” في تصريحاته: “ليس لدي أي مشكلة مع المدرب، لكن بعيدًا عن هذا الأمر، لست أحمقًا، مرت سنتان ونصف السنة، وأنا بعيد عن المنتخب، وأعتقد أنه مع استمرار ديدييه ديشان كمدرب للمنتخب، فلن تكون لدي أي حظوظ في العودة”.

وفي المقابل، أشاد بنزيما بمدربه في الفريق “الملكي” ومواطنه، زين الدين زيدان، وبالثقة الكبيرة التي يمنحه إياها.

كما أثنى بنزيما على كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلًا: “هذا اللاعب يبهرني كثيرًا، وما زال شابًا ونشيطًا ودائمًا ما يقدم شيئًا عندما تكون الكرة بين قدميه. لا تحتاج لرؤية ما يقدمه مع فرنسا، يكفيك مشاهدته مع “بي إس جي” في التشامبيونزليغ، وما يقدمه من أداء مع عمره الصغير (18 عامًا) أمر مذهل”.

وعن رأيه في رونالدو، قال بنزيما: “رونالدو لاعب أناني، وحريص على الكرة لنفسه أكثر مني، ولكن هذا الأمر لا يزعجني على الإطلاق؛ فهو مفيد للملكي”.

وتابع: “الكرة في إسبانيا مختلفة، والجمهور في ريال مدريد لا يتوقع سوى الأفضل دائمًا، ولذلك يطلقون صافرات الاستهجان باستمرار، رغم أن دورهم الطبيعي هو مساندة الفريق”.