مايكل أوين يشكر كريم بنزيما بسبب اختياره اللعب لريال مدريد

شكر النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، الفرنسي كريم بنزيما، على اختياره اللعب لريال مدريد صيف 2009 لكون القرار سمح له بالانتقال لفريق مانشستر يونايتد قادمًا من نيوكاسل.

وكشف الدولي الإنجليزي السابق الفائز بالكرة الذهبية لعام 2001 سر انتقاله لمانشستر يونايتد في شريط فيديو خلال استضافة قناة “كنال بلوس الفرنسية، للفرنسي بنزيما”.

Michael Owen on Karim Benzema: "I was told by Sir Alex Ferguson that 'we want Benzema, but if Benzema doesn't come, then we will sign you.' So thank you Benzema!" pic.twitter.com/0W3Nusp9bH

