مايكل أوين يشكر كريم بنزيما بسبب اختياره اللعب لريال مدريد

شكر النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، الفرنسي كريم بنزيما، على اختياره اللعب لريال مدريد صيف 2009 لكون القرار سمح له بالانتقال لفريق مانشستر يونايتد قادمًا من نيوكاسل.

وكشف الدولي الإنجليزي السابق الفائز بالكرة الذهبية لعام 2001 سر انتقاله لمانشستر يونايتد في شريط فيديو خلال استضافة قناة “كنال بلوس الفرنسية، للفرنسي بنزيما”.

Michael Owen on Karim Benzema: "I was told by Sir Alex Ferguson that 'we want Benzema, but if Benzema doesn't come, then we will sign you.' So thank you Benzema!" pic.twitter.com/0W3Nusp9bH — 90thMin ⚽️ (@90thMin) November 12, 2017

وقال أوين: “أريد أن أشكر بنزيما ربما لا تعرف ذلك لم أكن لأذهب لمانشستر يونايتد لولا قرارك باختيار ريال مدريد صيف 2009، فقد قال لي فيرغسون إنه كان يود التوقيع معك، وقرارك الذهاب لريال مدريد أعجبني”.

ولعب أوين لريال مدريد موسم 2004-2005 وسجل 18 هدفًا في 45 لقاء قادمًا من ليفربول ثم عاد لإنجلترا للعب في فريق نيوكاسل 4 مواسم قبل أن يلعب لمانشستر يونايتد 3 مواسم من 2009 إلى 2012 وأنهى مسيرته في ستوك سيتي صيف 2013.