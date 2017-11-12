شكوك حول مشاركة إيسكو في ديربي مدريد

أكدت صحيفة “أس” الإسبانية، أن إيسكو نجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني، لم يسافر برفقة منتخب بلاده إلى روسيا، لمواجهة المنتخب الروسي وديًّا الثلاثاء القادم، بعدما تعرض لإصابة خلال لقاء كوستاريكا وغادره بعدما لعب 60 دقيقة فقط.

واعتبرت الصحيفة أن حظوظ مشاركة الدولي الإسباني ضعيفة أيضًا في المشاركة في ديربي العاصمة الإسبانية، السبت المقبل، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، في قمة الجولة الثانية عشرة، من الدوري الإسباني.

ويعد غياب إيسكو عن المواجهة القوية المرتقبة ضربة قوية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أصبح النجم الإسباني أحد مفاتيح اللعب في تشكيلته وأصبح دوره أكبر هذا العام، منذ توالي غياب الويلزي غاريث بيل بسبب الإصابات.

وسيغيب أيضًا النجم الويلزي عن اللقاء، بعدما تجددت إصابته في التدريبات الأخيرة، ومن المحتمل أن يستمر غيابه لشهر آخر.

ويعد إيسكو حاليًا أحد أفضل لاعبي ريال مدريد وأفضل لاعبي وسط الميدان في الدوري الإسباني ويشكل غيابه عن لقاء الديربي ضربة قوية للفريق الملكي خلال لقائه أمام أتلتيكو مدريد.

وحسب الصحيفة فإن أطباء ريال مدريد تواصلوا بالتقرير الطبي مع أطباء المنتخب الإسباني وسيحاولون علاج اللاعب بسرعة لكن المدرب الفرنسي لن يجازف بإشراكه إن لم يتعاف بشكل كلي قبل المواجهة.