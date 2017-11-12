مدرب إسبانيا: إصابة إيسكو ليست خطيرة

قال يولن لوبتيجي، مدرب إسبانيا، إن لاعبه إيسكو تعرض لكدمة قوية خلال مواجهة كوستاريكا وديًا، أمس السبت، لكنه لا يعاني من إصابة خطيرة.

وتعرض إيسكو، صانع لعب ريال مدريد، لخطأ عنيف من كيندال واستون ولم يستكمل المباراة وثارت شكوك حول إمكانية غيابه لفترة من الوقت.

وفازت إسبانيا 5-صفر على كوستاريكا وديًا وستخوض مباراة ودية أخرى في ضيافة روسيا مستضيفة كأس العالم 2018، يوم الثلاثاء المقبل.

كبري ايسكو في لاعب كوستاريكا هههههههههههه HD pic.twitter.com/paee4ZBfXc — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) November 11, 2017

وقال لوبتيجي في مؤتمر صحفي: “إيسكو يعاني من كدمة قوية لكنها ليست خطيرة أو مهمة وسنحدد (يوم الأحد) إذا كان سيسافر معنا إلى روسيا أم لا”.

وأضاف: “ما أسعدني في المباراة هو أسلوب لعبنا ونحتاج إلى مواصلة ذلك. كل مباراة ستكون مختلفة تمامًا”.

وفازت إسبانيا في تسع من عشر مباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم وتعد من أبرز المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب العام المقبل في روسيا.