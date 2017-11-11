رئيس اتحاد كوستاريكا يحذر ريال مدريد من رحيل نافاس

قال رودولفو فيلالوبوس، رئيس اتحاد كرة القدم في كوستاريكا، إنه حال رحيل كيلور نافاس عن ريال مدريد سيعاني النادي الملكي كثيرًا.

وسيلتقي منتخب كوستاريكا وديًا مع نظيره الإسباني، اليوم السبت، في مالاغا على استاد لارزوزاليدا لكن دون نافاس، قائد كوستاريكا.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن فيلالوبوس قوله، إن نافاس يستحق أن يرتدي قفاز ريال مدريد، موضحًا: “يجب أن يبقى نافاس في ريال مدريد سنوات.. نافاس تعرّض لشائعات كثيرة بشأن رحيله منذ وصوله إلى ريال مدريد”.

وأضاف رئيس اتحاد كوستاريكا قبل المباراة الودية أن “نافاس كان جزءًا كبيرًا من ألقاب ريال مدريد خلال السنوات القليلة الماضية، وقد أثبت أنه يستحق أن يكون في ريال مدريد”.

وتابع بقوله “في حال رحيل نافاس سيفقد ريال مدريد الكثير ونأمل أن يبقى مع الفريق لسنوات عديدة”.

وسيغيب نافاس عن مباراة الليلة في مالاغا للإصابة، وهو الأمر الذي وصفه فيلالوبوس بالحظ السيئ للاعب وللمنتخب.

وأُصيب نافاس، الذي دافع عن مرمى ريال مدريد عندما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين في 2016 و2017، في الفخذ أثناء أداء الواجب الوطني مع كوستاريكا في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.