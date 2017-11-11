لاعب بايرن ميونخ يفتح باب العودة إلى برشلونة

فتح تياغو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ والمنتخب الإسباني باب العودة إلى فريقه السابق برشلونة، الذي غادره العام 2013.

ونشأ ألكانتارا (26 عامًا) في صفوف برشلونة بعد انضمامه إليه قادمًا من فلامنغو البرازيلي وهو في سن الـ 15 العام 2015.

وفاز اللاعب المولود في البرازيل مع الفريق الأول بـ 4 بطولات في الدوري الإسباني، وبلقب في دوري أبطال أوروبا، ولقب في كأس الملك، ولقب في كأس السوبر الإسباني، ولقب في كأس العالم للأندية، ثم رحل عن الفريق لعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي، ولحق بمدربه بيب غوارديولا إلى الفريق البافاري.

ورغم أن ألكانتارا يرتبط مع بايرن موينخ بعقد ينتهي العام 2021؛ إلا أنه لم يستبعد العودة إلى برشلونة، ونقلت عنه صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية: “برشلونة دائمًا بيتي، ليس لأنني أحب النادي فقط، بل لأنني أيضًا أحب مدينة برشلونة”.

وأضاف:”لا أحد يعرف ما إذا كنت سأعود، الآن أنا سعيد حقًا في بايرن ميونخ، لكن كرة القدم تتغير كثيرًا، أي شيء يمكن أن يحدث”.

وشارك ألكانتارا في 14 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم في جميع البطولات سجل خلالها 3 أهدف، علمًا بأنه لعب 135 مباراة مع الفريق البافاري منذ انضمامه إليه سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 23، مقابل 100 مباراة مع برشلونة سجل فيها 11 هدفًا وصنع 20.