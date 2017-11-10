ألبا يكشف السبب الحقيقي لرحيل نيمار عن برشلونة

عبّر المدافع الإسباني جوردي ألبا عن سعادته برحيل زميله السابق في برشلونة، البرازيلي نيمار، إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وانتقل نيمار إلى الفريق الفرنسي مقابل صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو سط اتهامات للاعب بخيانة برشلونة.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” عن ألبا قوله: “نيمار لاعب كبير، لقد قرر الرحيل لظروفه وأفكاره ومشاعره، يوجد أكثر من لاعب آخر هنا بإمكانهم أن يبلوا بلاءً حسنًا وأنا سعيد بزملائي الحاليين في الفريق”.

وأوضح الدولي الإسباني “أصبح أمامي مساحة للتقدم في الأمام وبكل صراحة، رحيله أفضل بكثير بالنسبة لي”.

واعترف ألبا بتفوق ريال مدريد على الفريق الكتالوني في مباراتي كأس السوبر الإسباني واللتان انتهتا بفوز الفريق الملكي 5/1، لكن ألبا أكد أن لاعبي برشلونة تعاهدوا على التفوق في الدوري الإسباني، وهو ما يحدث الآن بتفوقه بـ 8 نقاط.

وتشير تقارير إسبانية إلى أن نيمار غير سعيد في برشلونة واستفسر من زملائه السابقين في برشلونة عن إمكانية عودته إلى الفريق الكتالوني، كما أوضحت تقارير أن ريال مدريد قد يستغل توتر علاقة اللاعب مع مدربه أوناي إيمري للتعاقد معه.