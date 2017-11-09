نيمار يستفسر عن إمكانية عودته إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن النجم البرازيلي نيمار استفسر عن إمكانية عودته إلى فريقه السابق برشلونة.

وغادر نيمار (25 عامًا) إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، وهو ما اُعتبر خيانة لفريقه برشلونة.

وزار نيمار زملاءه في برشلونة قبل أيام، وأوضحت صحيفة “سبورت” أن اللاعب البرازيلي قال لزملائه: “هل تقبلون عودتي من جديد؟”.

ولا يبدو الوضع المادي يسمح لبرشلونة بالتعاقد مع نيمار بنفس القيمة التي باعه فيها، والتي تبلغ 222 مليون يورو، بعد تعاقده مع الفرنسي عثمان ديمبلي مقابل 105ملايين يورو.

وتشير تقارير فرنسية إلى أن نيمار غير سعيد في باريس سان جيرمان، خاصة بعد خلافه مع إدينسون كافاني والمدرب يوناي إيمري.

وشارك نيمار في 12 مباراة مع باريس منذ انضمامه إليه، سجل خلالها 1 1 هدفًا وصنع 9، علمًا أنه لعب لبرشلونة 186 مباراة وسجل خلالها 105 أهداف، وصنع 80.

في سياق متصل، ووفقًا لما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية فإن مارسيلو، أبلغ إدارة ريال مدريد بحزن مواطنه نيمار في باريس سان جيرمان.

وأشارت التقارير إلى أن مارسيلو، سيدعم وصول مواطنه نيمار إلى ريال مدريد، خاصة أن اللاعبين تربطهما علاقة صداقة قوية.