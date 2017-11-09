راموس يتحدث عن انتقال نيمار إلى ريال مدريد.. والمفاوضات مع شقيقته

سخر سيرجيو راموس من ما يتردد، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع نيمار، إلا أنه لا يستبعد تعاقد النادي الملكي مع نيمار، لكنه أشار إلى حرص اللاعب البرازيلي على حضور عيد ميلاد شقيقته في البرازيل، وخلال الاحتفال، غالبًا ما يكون مصابًا من أجل السفر لبلاده.

وطوال مسيرته مع برشلونة، حرص نيمار البالغ عمره 25 عامًا، على أن يكون مصابًا خلال موعد عيد ميلاد شقيقته رافييلا، صديقة غابريل باربوسا، مهاجم إنتر ميلان، من أجل السفر للبرازيل؛ للاحتفال معها، وهذا قد يكلفه الانتقال إلى ريال مدريد، وفقًا لما قاله القائد راموس.

وسخر راموس، من الغياب المستمر لنيمار عن النادي الكتالوني، في أوائل مارس/آذار من كل عام؛ بسبب عيد ميلاد شقيقته، ما دفع ريال مدريد لعدم التفاوض معه.

ونقلت صحيفة “ماركا” عن راموس قوله، يوم الخميس: “أحب اللعب إلى جوار أفضل اللاعبين، ونيمار أحدهم”.

وبشأن إمكانية التفاوض مع نيمار؛ للانتقال لريال مدريد، قال راموس لمحطة “كادينا سير” الإذاعية، ساخرًا: “ما يجب أن نتفاوض معه، هو عيد ميلاد شقيقته”.

ورحب راموس بقدوم نيمار إلى النادي الملكي، وكذلك توقع أن ترحب به جماهير ريال مدريد، خاصة وأنه يلعب حاليًا في باريس سان جيرمان، وليس برشلونة.

وأضاف: “من السهل أن ينضم لريال مدريد عبر باريس سان جيرمان، بدلاً من برشلونة، بالتأكيد أتمنى التعاقد معه؛ لأنه لاعب مختلف، ويحدث الفارق دائمًا، الباب مفتوح، إذا ما أراد الانضمام لنا في ديسمبر”.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، قادمًا من برشلونة، بعدما دفع 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني، ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.