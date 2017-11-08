بعدما أثار جدلًا واسعًا.. قميص منتخب إسبانيا يظهر للمرة الأولى على أجساد اللاعبين (صور)

المصدر: د ب أ

ارتدى لاعبو المنتخب الإسباني اليوم الأربعاء لأول مرة قميص الفريق الجديد الذي سيظهرون به في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا في احتفالية بسيطة خلت من الفعاليات الدعائية.

وظهر جميع اللاعبين بالقميص الجديد، الذي أثار جدلا واسعا في الأيام الأخيرة بسبب ألوانه التي اعتبرها البعض مشابهة لألوان علم الجمهورية الإسبانية الثانية.

وأجبر هذا الجدل الاتحاد الإسباني لكرة القدم وشركة أديداس للملابس الرياضية على إلغاء الفعالية التي كانت ستشهد تقديم القميص الجديد والتي كان مقرر لها أمس الثلاثاء.

وشارك في الاحتفالية التي أقيمت بمدينة “لاس روساس” الرياضية اللاعبون الذين سيخوضون مباراتي كوستاريكا وروسيا الوديتين خلال الأيام المقبلة.

وتدرب المنتخب الإسباني اليوم بقيادة المدير الفني الوطني جولين لوبيتيغي بقميصه الجديد.