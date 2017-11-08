ميسي يستبعد فوز رونالدو بكأس العالم.. ويقدّم تعهدًا غريبًا إذا فازت الأرجنتين باللقب

أكد قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم ليونيل ميسي أنه لا يرغب في الاصطدام بإسبانيا في كأس العالم 2018 بروسيا.

ويرى ميسي أن المنتخب الإسباني أحد المرشحين للفوز باللقب بجانب البرازيل وألمانيا وفرنسا.

وقال ميسي في مقابلة أذاعتها اليوم الأربعاء شبكة “تي واي سي سبورت” التليفزيونية الرياضية: “لا أرغب في مواجهة إسبانيا حيث أنها أحد المنافسين الذين قد توقعهم القرعة معنا، أود أن أتفاداهم، نظرا لما تعنية قيمة المنتخب الإسباني وطريقة اللعب التي ينتهجها سيكون منافسا صعبا للغاية”.

ويحلم نجم برشلونة الإسباني بالفوز بالمونديال، حيث تعهد بالسير من منزله في مدينة أريو سيكو بالأرجنتين وحتى مدينة نيكولاس دي لوس آرويوس، أي ما يقرب من 43 كيلومترا، في حال حقق هذا الحلم.

ويرى ميسي أن منتخبات أخرى لديها فرص كبيرة للفوز بلقب المونديال، وأضاف قائلا: “المرشحون هم إسبانيا والبرازيل وألمانيا وفرنسا، إنهم الأفضل في الوقت الحالي وهم من يقدمون أفضل أداء أما من ناحية المهارات الفردية هم أقوياء للغاية أيضا”.

واستبعد ميسي بذلك فوز منتخب البرتغال بطل أوروبا بقيادة كريسيتانو رونالدو باللقب.

ويتواجد ميسي في الوقت الحالي مع منتخب بلاده في العاصمة الروسية موسكو، استعدادا لمواجهة المنتخب الورسي وديا يوم السبت المقبل، احتفالا بإعادة افتتاح ملعب لوجنيكي، الذي يستضيف مباريات المونديال.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره النيجيري في ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل.