إنجلترا تبدأ تجربة حَكم الفيديو في لقاء ألمانيا الودي

ذكرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سيقوم بتجربة نظام حكم الفيديو عندما يلعب المنتخب الإنجليزي مع ألمانيا، بطلة العالم، وديًا في استاد ويمبلي بعد غد الجمعة.

وشهدت المواجهات بين إنجلترا وألمانيا، الكثير من القرارات المثيرة للجدل في الماضي، ومنها عدم احتساب هدف لفرانك لامبارد في كأس العالم 2010 إضافة إلى هدف جيف هيرست في نهائي كأس العالم 1966.

ويتابع حكم الفيديو المباراة، ويلفت نظر الحَكم إلى أي أخطاء مؤثرة.

ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على الاستعانة بتجربة حكم الفيديو في ويمبلي، إضافة إلى تقنية الكشف عن اجتياز الكرة خط المرمى المطبقة بالفعل.

وسبق أن أعلن الاتحاد الإنجليزي، أنه سيستعين بتجربة حكم الفيديو في بعض مباريات كأس الاتحاد في يناير/ كانون الثاني.