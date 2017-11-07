كيف استقبلت جماهير منتخب إسبانيا جيرارد بيكيه؟ (فيديو)

وجهت الجماهير الإسبانية التحية والتصفيق، للمدافع الدولي جيرارد بيكيه خلال التدريب الأول لـ”الماتادور” مساء الثلاثاء في مركز تدريبات لاس روزاس بالعاصمة مدريد.

وخاض جيرارد بيكيه التدريب بشكل طبيعي برفقة زملائه في المنتخب بدون صافرات استهجان أو مطالبات برحيله، كما حدث في التجمع الماضي، بسبب تصريحات اللاعب الداعمة لاستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

MD| ???? عدد قليل من الصافرات، وكثير من التصفيق الحار لبيكيه في مران منتخب اسبانيا. pic.twitter.com/WiMkGVhdVF — BarcaArabNet (@BarcaArabNet) ٧ نوفمبر، ٢٠١٧

ويواصل المنتخب الإسباني استعداداته في مركز تدريبات لاس روزاس لمواجهة كوستاريكا يوم 11 نوفمبر في مدينة مالاغا، وروسيا في سان بطرسبرغ يوم 14 نوفمبر ودياً.

وكان جيرارد بيكيه قد أعلن في وقت سابق عزمه الاستمرار للعب في المنتخب الإسباني مؤكدا في الوقت ذاته دعمه لاستقلال كتالونيا رغم استمراره في الدفاع عن ألوان منتخب إسبانيا.

وانتقد بيكيه بشدة مشاهد العنف التي وقعت من الشرطة الإسبانية تجاه شعب كتالونيا خلال الاستفتاء على استقلال الإقليم، وزاد الأمر سوءا عندما تعرض لهتافات مسيئة وعدائية من الجمهور خلال مشاركته في التدريب الأول للمنتخب.

ورغم تمسكه بحق كتالونيا في الاستقلال إلا أنه أصر أن أي لاعب صوت في الاستفتاء لا يزال موضع ترحيب في المنتخب الإسباني.