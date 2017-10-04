بيكيه: أساند استقلال كتالونيا وسأظل لاعبا بالمنتخب الإسباني (فيديو)

في أعقاب أيام قليلة مثيرة للجدل في حياته المهنية، أعلن جيرارد بيكيه عزمه الاستمرار للعب في المنتخب الإسباني مؤكدا في الوقت ذاته دعمه لاستقلال كتالونيا رغم استمراره في الدفاع عن ألوان منتخب إسبانيا.

وانتقد بيكيه بشدة مشاهد العنف التي وقعت من الشرطة الإسبانية تجاه شعب كتالونيا خلال الاستفتاء على استقلال الإقليم يوم الأحد الماضي وزاد الأمر سوءا عندما تعرض لهتافات مسيئة وعدائية من الجمهور خلال مشاركته في التدريب الأول للمنتخب.

ورغم تمسكه بحق كتالونيا في الاستقلال إلا أنه أصر أن أي لاعب صوت في الاستفتاء لا يزال موضع ترحيب في المنتخب الإسباني.

وقال لاعب برشلونة البالغ عمره 30 عاما في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء “لن أتحدث عما إذا كنت أويد الاستفتاء أم لا، الأمر لا يتعلق بي لكن أي لاعب يؤيد الاستقلال يمكنه اللعب لإسبانيا لأنه لا يوجد منتخب كتالوني وليس لديهم أي شيء ضد إسبانيا”.

وأصر مدافع مانشستر يونايتد السابق أكثر من أي وقت مضى الاستمرار في المنتخب الإسباني قائلا إنه لن يسمح لصيحات الاستهجان والهتافات ضده بالانتصار عليه.

وأضاف “لو رحلت عن المنتخب الآن سيشعرون بأنهم انتصروا لكني لا أعتقد أن من لا يريدوني في المنتخب يمثلون الأغلبية في إسبانيا، لن أمنحهم هذه الفرصة وزملائي يساندون بقائي معهم، أفكر في البقاء إلى ما بعد كأس العالم لأني لا أريد الرحيل بشكل سييء، لأن هذا الفريق والاتحاد بأسره عائلتي وأريد أن أستمر معهم”.

وتابع الدولي الإسباني المؤيد لاستقلال كتالونيا قائلا “كان اليوم الأول صعبا بالنسبة لي لأن الجميع كان ضدي وأي شخص لا يريد أن يتعرض للإهانة، التزامي مع منتخب إسبانيا لا يمكن أن يكون محل شك، أنا أمثل منتخب إسبانيا منذ أن كان عمري 15 عاما وأعتبره عائلتي وفخور باللعب للمنتخب الوطني ولهذا انزعجت بالتشكيك في التزامي”.

وواصل بيكيه قائلا “ما أود القيام به هو دعوة كل من هتف ضدي لتناول العشاء سويا حينها لن يهتفوا ضدي، وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة باردة للغاية يمكن من خلالها تفسير الكلام بطرق مختلفة”.

وختم بيكيه المؤتمر الصحفي بالقول إنه يتمنى أن يتفهم كل من يختلف مع رأيه وموقفه ، وضحك قبل الرد على سؤال بشأن تأثر شراكته في الدفاع مع سيرجيو راموس بعد الأزمات الأخيرة قائلا “كل ما أثير من خلافات مع راموس كذب، وهذه أشياء تبدو في الظاهر فقط وهذا أمر كررته 20 مرة من قبل، نحن نتعاون سويا وشركاء في المنتخب وسنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق هدفنا المشترك”.