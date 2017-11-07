الكشف عن علاقة جديدة لرونالدو مع حسناء يونانية (صور)

كشفت عارضة الأزياء اليونانية ريا أنطونيو البالغ عمرها 29 عاما لصحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية عن أنها ارتبطت بعلاقة مع كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد وقائد البرتغال.

وأطلقت ريا المشهورة في إيطاليا خاصة في ميلانو معقل عروض الأزياء في أوروبا هذه التصريحات على هامش ظهوره في غلاف إحدى المجلات ضمن روزنامة العام الجديد 2018.

ونقلت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية عن الحسناء اليونانية إنها كانت تتبادل كلمات الغزل مع رونالدو وذلك خلال حوارها مع المجلة عن علاقتها بالرياضة.

وقالت إن الرياضي المفضل بالنسبة لها هو الإيطالي فالنتينو روسي بطل الدراجات النارية وعن علاقتها برونالدو قالت “نعم في الماضي كانت هناك علاقة لكني حاليا لست مرتبطة”.

ولم تكشف المزيد من التفاصيل لذلك لم يتضح موعد وتوقيت علاقتها برونالدو البالغ عمره 32 عاما ويرتبط بالحسناء الإسبانية جورجينا رودريغيز التي تحمل طفله الرابع والأول من حمل طبيعي وليس عبر أم بديلة.

الجدير بالذكر أن رونالدو ظهر على غلاف المجلة في تقويم العام الجديد ولكن في نسخة الرجال.

ويعاني رونالدو من بداية سيئة للموسم حيث يتأخر 11 هدفا عن غريمه التقليدي ليونيل ميسي هداف برشلونة والليغا برصيد 12 هدفا في 11 مباراة.

ورغم ذلك راهن رونالدو زملاءه على أن يتصدر هدافي الدوري الإسباني في نهاية الموسم متفوقا على قائد منتخب الأرجنتين.