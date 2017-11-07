رونالدو مراهنًا زملاءه: سأنهي الموسم هدافًا للدوري الإسباني

يعيش كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، وأفضل لاعبي العالم، فترة إحباط؛ لتراجع معدله التهديفي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (ليغا)، إذ لم يسجل سوى هدف وحيد في 7 مباريات خاضها، من إجمالي 11 جولة بالمسابقة.

وابتعد رونالدو بـ11 هدفاً عن غريمه متصدر الهدافين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة.

وكشفت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، أن كريستيانو، الذي سيكمل في فبراير القادم عامه الـ33، راهن زملاءه على إنهائه الموسم كمتصدر لجدول الهدافين “بيتشيتشي”، والتي حصل عليها 3 مرات من قبل، آخرها في موسم 2014-15، وذلك رغم البداية الصعبة، وتسجيله هدفاً في مباراة وحيدة أمام خيتافي.

ويحتل ريال مدريد حالياً الترتيب الثالث في جدول الليغا، بفارق 8 نقاط خلف برشلونة، وبأربع نقاط عن فالنسيا الوصيف.

وأوضحت الإذاعة، أن “صاروخ ماديرا” راهن بعض أبرز لاعبي الفريق الملكي، بينهم اثنان من قائدي “الميرينغي”، على أن ينهي الموسم في الصدارة، رغم تفوق “البرغوث”، الذي يصغره بنحو عامين، والفائز بها 4 مرات من قبل، وانفراده بالقائمة، برصيد 12 هدفاً حتى الآن.

وأضافت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، أن اللاعبين اتفقوا على أن يتم إرسال قيمة الرهان لإحدى المنظمات غير الحكومية، أياً كان الفائز به.

وكان كريستيانو قد بدى عليه الغضب، في مباراته الأخيرة مع الريال في الليغا، أمام لاس بالماس، والتي فاز فيها الملكي بثلاثية نظيفة، لم يوقع على أي منها، حتى أنه لم يحتفل بصناعته للهدف الثالث، الذي سجله إيسكو الاركون.

ورغم ذلك، يتصدر “الدون”، قائمة هدافي دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم، بستة أهداف، وبفارق 3 عن ميسي، لكنها لم تساعد في احتلال فريقه لصدارة مجموعته، بعد السقوط أمام توتنهام بثلاثة أهداف لواحد.