تقارير.. كريستيانو رونالدو الهداف الأسوأ في الدوريات الكبرى هذا الموسم

لا تزال الأهداف مستمرة في رفع لواء العصيان أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، فقد حقق اللاعب المخضرم أرقامًا سلبية غير مسبوقة في تاريخه، جعلته أسوأ هداف من ناحية الفاعلية والتأثير، في الدوريات الخمسة الكبرى، بالقارة الأوروبية.

وقالت صحيفة “آ س” الإسبانية، إن رونالدو سجل هدفًا واحدًا في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، أي ما يعادل 2.08% من حصيلة تسديداته الـ 48 في المسابقة، وهو ما يضعه في المركز الثامن في قائمة اللاعبين الأكثر تسديدًا على المرمى، ولكن يحتل المركز رقم 710 فيما يخص الفاعلية الهجومية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بقائمة اللاعبين الأكثر تسديدًا على المرمى، يوجد ثلاثة لاعبين فقط، من اللاعبين الـ50 الأوائل في مختلف هذه البطولات، سجلوا هدفًا واحدًا، كما أن هناك عشرة لاعبين فقط في القائمة، لم يتمكنوا من زيارة شباك المنافسين، مع التسديد لأكثر من 10 مرات.

قلق في ريال مدريد بسبب استمرار تعثر كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما https://t.co/IQpZqzrY2U pic.twitter.com/DDXaz2t6LT — إرم سبورت (@EremSports) November 6, 2017

وتعتبر هذه الأرقام خلال هذا التوقيت من الموسم، بمثابة أرقام فريدة لرونالدو، منذ مجيئه لريال مدريد.

ولم يغب رونالدو عن تسجيل الأهداف خلال ست من أصل المباريات السبع الأولى التي يشارك فيها، سوى في موسم 2015 / 2016، عندما أنهى هذا العقم التهديفي، بإحراز خمسة أهداف في مرمى إسبانيول، في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

وتتعارض هذه الأرقام والبيانات بشكل كبير مع أرقامه في موسم 2014 / 2015، عندما سجل في المباريات الـ11 الأولى، التي لعبها في مسابقة الدوري الإسباني لذلك الموسم.