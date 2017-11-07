ديشان يدافع عن غريزمان بعد تزايد الانتقادات ضده

المصدر: د ب أ

دافع ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا عن نجمه الدولي أنطوان غريزمان الذي يقدم مسيرة باهتة مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني في الموسم الحالي.

وسجل غريزمان ثلاثة أهداف فقط حتى الآن مما فتح عليه أبواب الانتقادات في وسائل الإعلام الإسبانية.

ورفض ديشان الحديث الدائر حول تراجع مستوى غريزمان، وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “مستواه مرتبط بمستوى فريقه، إذا تراجع مستواه أو مستوى أي لاعب آخر فإن الأمر يتعلق مباشرة بطريقة لعب الفريق”.

وأضاف: “أتلتيكو مدريد لم يظهر بمستواه المعهود في العديد من المباريات”.

وأبدى ديشان ثقته في غريزمان، مشيرا: “أنطوان ما زال أنطوان، ما زال يمتلك كل إمكانياته السابقة، ربما تراجعت قدرته على الحسم بعض الشيء، لكن ليس لدي أي شك في قدراته”.