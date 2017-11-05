بالأرقام.. الموسم الحالي أسوأ نسخة لأنطوان غريزمان

قلل الأرجنتيني دييغو سيميوني من تراجع مستوى نجمه الأول الفرنسي أنطوان غريزمان حيث لم يسجل لأتلتيكو مدريد منذ 7 لقاءات، حيث اكتفى بتسجيل 3 أهداف هذا الموسم في كل اللقاءات التي لعبها الفريق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا .

ويعيش النجم الفرنسي أسوأ مواسمه رفقة فريق أتلتيكو مدريد حيث اكتفى بتسجيل 3 أهداف ضد ملقة وإشبيلية في الدوري الإسباني وضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا وكان وراء أول هدف للفريق في ملعبه الجديد بواندا ميتروبوليتانو .

ومنذ التحاقه بفريق أتلتيكو مدريد صيف 2014 سجل النجم الفرنسي 86 هدفا في 172 لقاء بمعدل يصل ل0،5 هدف في اللقاء، لكنه اكتفى هذا الموسم بتسجيل 3 أهداف في 12 لقاء بمعدل يصل ل0،25 هدف في اللقاء.

واضطر سيميوني لإخراج نجمه الفرنسي في الدقائق العشرة الأخيرة أمام ديبورتيفو لاكورنيا رغم كون الفريق كان متعادلا سلبيا، ورغم خروجه تمكن الفريق من تحقيق الفوز بهدف قاتل في الوقت بذل الضائع للغاني توماس بارتي.

وكان غريزمان في طريقه لمغادرة أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي نحو مانشستر يونايتد لكن قرار منع الفريق من التعاقدات دفعته للبقاء رغم إعلانه رغبته في تغيير الأجواء.

والظاهر أن اهتمام فرق كبرى بخدماته ومن بينهم برشلونة تشغل بال النجم الفرنسي الذي يملك شرطا جزائيا في عقده الجديد يبلغ 100 مليون يورو.

وخلال الصورة الجماعية للفريق قبل اللقاء كان النجم الفرنسي أول المغادرين رغم كون زملائه ما زالوا في مكانهم.