مالك إيفرتون يطارد سيميوني لخلافة كومان

وضع فرهاد موشيري، مالك إيفرتون الإنجليزي، دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، هدفه الأول ليكون بديلاً للهولندي رونالد كومان الذي أُقيل من منصبه الشهر الماضي.

وأُقيل كومان من منصبه أواخر الشهر الماضي بعد أن تراجع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى منطقة الهبوط عقب الهزيمة على أرضه 5-2 أمام آرسنال.

وتولّى كومان المسؤولية قبل 17 شهرًا وأنفق بسخاء لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الأخيرة، لكن إيفرتون فاز مع ذلك مرتين فقط من أول تسع مباريات في الدوري في أسوأ بداية له لموسم منذ 2005-2006.

وتم تعيين ديفيد أنسورث مدرب فريق تحت 23 عامًا بشكل مؤقت، وقاد الفريق للفوز على واتفورد بصعوبة بالغة، يوم الأحد الماضي.

ويملك “موشيري” قائمة مختصرة من أربعة مدربين، بينهم سام ألارديس الذي ترجحه التقارير الصحفية، إلا أن شبكة “سكاي سبورتس” قالت إن سيميوني أبرز المرشحين.

وأعلن المدير الفني الأرجنتيني في أكثر من مناسبة أنه سعيد في مدريد، ولكن ذلك لم يمنع موشيري من محاولة التعاقد معه في ظل رغبته في التعاقد مع مدير فني لمدة طويلة يجعل الفريق بين كبار البريميرليغ.

ومن المعروف أن مسؤولي إيفرتون اجتمعوا بالفعل مع ألارديس، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، من أجل تولّي المسؤولية، حيث يريد التعاقد لمدة طويلة، لكن النادي سيعرض على المدرب البالغ من العمر 63 عامًا عقدًا لنهاية الموسم فقط.

وأضافت الشبكة التلفزيونية البريطانية: “سام يريد العودة للتدريب، لكنه يتحمس لعقد طويل المدى وارتباطه مع إيفرتون حتى مايو المقبل أمر لا يحبذه”.

وحال عودته للتدريب قبل يوليو/تموز 2018 سيُضطر المدير الفني المخضرم لدفع حزمة تعويضات تبلغ قيمتها مليوني جنيه إسترليني لكريستال بالاس الذي رحل عنه بنهاية الموسم الماضي.

ويبرز اسم ماركو سيلفا المدير الفني لواتفورد بين المرشحين لخلافة كومان، حيث بدأ الموسم بشكل جيد مع الفريق منذ رحيله عن هال سيتي، لكنه من غير المرجح رحيله.

وبات أنسورث المرشح الرابع لخلافة المدير الفني الهولندي، حيث يسانده رئيس النادي بيل كنورايت للبقاء في منصبه كمدرب دائم.