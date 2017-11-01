برشلونة رفض اقتراح ميسي بالتعاقد مع سيميوني

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد كان الخيار الأول لليونيل ميسي لتدريب برشلونة عقب رحيل لويس إنريكي لكن إدارة النادي رفضت هذا الاقتراح.

وذكر موقع “دياريو غول” أن ميسي أبدى إعجابه بالطريقة التي اتبعها مواطنه مع أتلتيكو رغم الموارد القليلة للغاية في الفريق المدريدي ويرى أنه الشخص المناسب لخلافة إنريكي.

لكن مجلس إدارة النادي الكتالوني رفض اقتراح ميسي بداعي أن شخصية سيميوني لا تناسب أفكار وثقافة النادي ولا يبدو قادرًا على تنفيذ طريقة اللعب التي يريدها النادي والأسلوب الذي يميز برشلونة عن غيره من الأندية.

ومن الواضح أن النادي اختار إرنستو فالفيردي، وكان ذلك خطوة إيجابية بالنسبة للإدارة نظرًا للنجاح الذي تحقق تحت قيادة المدير الفني الجديد.

ولم يخسر برشلونة في كافة المسابقات هذا الموسم ويتصدر الدوري المحلي برصيد 28 نقطة من عشر مباريات ويتصدر المجموعة الثامنة في دوري الأبطال بعشر نقاط من أربع مباريات.

بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لدى سيميوني نيّة لمغادرة أتلتيكو مدريد، بدليل استمراره رغم فرض حظر على النادي حرمه من تسجيل لاعبين جدد حتى يناير/كانون الثاني المقبل مع تغيير ملعب النادي إلى متروبوليتانو.

ويوجد سبب آخر لرفض اقتراح ميسي هو هاجس انضمام مدرب أرجنتيني إلى ميسي في النادي الكتالوني وتكرار مع حدث مع تاتا مارتينو وفشل هذه الفكرة وعدم رغبة النادي في تكرار هذه المحاولة.

وبطبيعة الحال، فإن الأمور تعمل حاليا بشكل جيد للغاية بالنسبة لبرشلونة مقارنة بالمعاناة التي يمر بها ريال مدريد المتأخر بثماني نقاط عن المتصدر.

ويعاني ريال مدريد والعديد من لاعبيه في تحقيق التأثير والانتصارات المطلوبة في حين نجح البرازيلي باولينيو في الرد على الانتقادات التي تعرّض لها برشلونة بالتعاقد معه الصيف الماضي بالظهور بشكل رائع مع النادي الكتالوني حتى الآن.