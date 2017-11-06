بينهم رونالدو وبنزيما.. أهداف ليونيل ميسي تساوي رصيد 7 كبار في الدوري الإسباني

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، صدارته لهدافي الدوري الإسباني للدرجة الأولى برصيد 12 هدفًا، بعد 11 جولة، متقدمًا على الإيطالي سيميوني زازا مهاجم فالنسيا الذي سجل 9 أهداف، والكونغولي سيرديك باكامبو مهاجم فياريال الذي سجل 8 أهداف.

ورغم غياب النجم الأرجنتيني عن التسجيل في الجولة الحادية عشرة أمام إشبيلية، إلا أنه حافظ على فارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه الإيطالي زازا، الذي بدوره لم يسجل خلال الجولة.

وقارنت صحيفة “ماركا” أرقام النجم الأرجنتيني بأرقام مهاجمين كانوا دائمًا يسجلون بكثرة في الدوري الإسباني لتصل لخلاصة أنه يساوي 7 منهم حاليًا.

وسجل ميسي 12 هدفًا، وهو نفس العدد الذي سجله 7 مهاجمين، هم زميله في الفريق الأوروغوياني لويس سواريز (3 أهداف) والفرنسي أنطوان غرزمان (هدفين) ومواطنه وزميله في فريق أتلتيكو مدريد كيفن غاميرو (هدف واحد) وثلاثي ريال مدريد الويلزي غاريث بيل (هدفين) والفرنسي كريم بنزيما (هدف) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (هدف) ومهاجم إشبيلية الفرنسي وسام بن يدر (هدفين).

وبالمقارنة مع الموسم الماضي، فإن أرقام المهاجمين السبعة تراجعت بشكل كبير، في حين حافظ النجم الأرجنتيني على تفوقه وأرقامه منذ الموسم الماضي الذي شهد تتويجه بلقب هداف الدوري الإسباني.