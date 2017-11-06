برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد

تلقى برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، نبأً سعيدًا، بعد تعافي لاعبه الفرنسي، عثمان ديمبلي، بشكل أسرع مما كان متوقعًا، عقب خضوعه لعملية جراحية، وإمكانية مشاركته في الكلاسيكو أمام ريال مدريد الشهر المقبل في الليغا.

وتعرض ديمبلي للإصابة، خلال مباراة خيتافي في سبتمبر/أيلول الماضي في الليغا، وخضع لجراحة، جعلت من الصعب عودته للملاعب قبل يناير/كانون الثاني المقبل، لكنه حقق انتعاشة وتعافي أسرع مما كان متوقعًا لهذه الإصابة الخطيرة، ليصبح لائقًا الشهر المقبل.

وكان من المتوقع أن يستغرق علاج هذه الإصابة ثلاثة أشهر ونصف، قبل أن يكون متاحًا أمام مدربه إرنستو فالفيردي، لكن الدولي الفرنسي قد يكون جاهزًا للكلاسيكو.

وسيخوض برشلونة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في 23 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن فالفيردي قد لا يلجأ للدفع به في هذه المباراة المهمة؛ حتى لا يخاطر به.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنه سيكون من المهم لمهاجم بروسيا دورتموند، أن لا يتم الدفع به حتى يكون في ذروته، في الدور الثاني من الموسم.

وتعاقد النادي الكتالوني مع ديمبلي مقابل 105 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي، على أمل تعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، لكنه سرعان ما تعرض للإصابة.