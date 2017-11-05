فالفيردي يتحلى بالتواضع رغم الانطلاقة المذهلة لبرشلونة

يتحلى إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بالتواضع ويعتقد أن الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لا يزال مفتوحًا تمامًا رغم البداية المذهلة لفريقه في الموسم الجديد.

وفاز برشلونة 2-1 على إشبيلية أمس السبت ليحصد 31 من أصل 33 نقطة متاحة في الدوري المحلي بعدما تعثر فقط عند التعادل 1-1 في ضيافة أتلتيكو مدريد الشهر الماضي.

ويتقدم برشلونة بفارق 11 نقطة على غريمه ريال مدريد حامل اللقب الذي يستضيف لاس بالماس، اليوم الأحد، بينما يتأخر فالنسيا صاحب المركز الثاني وأقرب منافسيه بأربع نقاط عن القمة.

ورغم ذلك لم يتأثر فالفيردي كثيرًا بهذا الأمر.

بعد 21 عامًا.. 3 فرق دون هزيمة بعد 11 جولة في الدوري الإسباني https://t.co/TtaAaTHdgj pic.twitter.com/GJ5O3Skn8N — إرم سبورت (@EremSports) November 5, 2017

وقال: “نحن على القمة وهذا يعني أننا لا نفتقد شيئا.. سنكون سعداء عند الذهاب إلى فترة التوقف وبعد ذلك سنخوض جدولا صعبا جدا”.

وأضاف: “نريد مواصلة اللعب بقوة ولا نريد النظر إلى الخلف.. نريد التركيز فقط على أنفسنا”.

وأكد مدرب برشلونة أن توتر الأوضاع السياسية في كتالونيا لم يؤثر على الفريق، وقال: “تمكن متابعة عدم تأثرنا”.

وكانت كل الأنظار تتجه نحو ليونيل ميسي في مباراته رقم 600 مع برشلونة لكن في الواقع خطف باكو ألكاسير الأضواء بتسجيل الهدفين.

ورغم ذلك أشاد القائد أندريس إنييستا بزميله ميسي وبإنجازه الكبير وتوقع مشاركة النجم الأرجنتيني في عدد أكبر من المباريات.

وقال إنييستا: “من الصعب الوصول إلى هذه الأرقام.. أنا متأكد أن الرقم 600 سيكون أقل كثيرًا من الرقم الذي سيصل إليه في النهاية.. أتمنى فقط أن يصاحب العدد المقبل الفوز بالألقاب”.