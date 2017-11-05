مباراة ريال مدريد ولاس بالماس.. فرصة غريبة ضائعة من بنزيما (فيديو)

أضاع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هجمة خطيرة بشكل غريب في مباراة فريقه ريال مدريد أمام لاس بالماس في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغيو برنابيو.

وانفرد بنزيما بحارس الفريق الضيف بشكل كامل في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، وكان أمامه خيارين التسجيل أو التمرير إلى زميله كريستيانو رونالدو، لكنه سدد بغرابة في جسد الحارس راوول ليزواين كروز.

ويتلقى بنزيما انتقادات شديدة في ريال مدريد مع تواصل مسلسل إهداره الفرص بشكل غريب، ولعل أبرزها في مباراة ريال مدريد وفالنسيا في أولى جولات الدوري الإسباني.

ويلعب بنزيما إلى جوار رونالدو في الهجوم، لكن الثنائي لم يسجلا مجتمعين على ملعب سانتياغو برنابيو منذ 217 يومًا وبالتحديد منذ أول أبريل الماضي.

وسجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الأول لريال مدريد قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.

واستغل كاسيميرو تشتيتًا خاطئًا من مدافعي لاس بالماس بعد ركلة ركنية، لتصله عالية ويسددها بأسه في الشباك.