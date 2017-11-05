متى كانت آخر مرة سجل بها رونالدو وبنزيما معًا؟

يعود تراجع أداء ريال مدريد مؤخرًا للعقم التهديفي لنجميه كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما حيث سجلا مجتمعين 598 هدفًا مع النادي الملكي.

لكن يعاني اللاعبان حاليًا من أجل هز الشباك حيث مر نحو 217 يومًا دون أن يسجل المهاجم الفرنسي أي هدف في ملعب سانتياغو برنابيو منذ هدفه في ألافيس أول أبريل الماضي بعد تمريرة عرضية من داني كارفاخال في الفوز 3/0.

وبعدها قال مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن بنزيما: “هو دائمًا يعمل بجدية ويصنع فرصًا أو يسجل أهداف”.

ومنذ ذلك الحين مر 7 شهور خاض خلالها ريال مدريد 9 مباريات على ملعبه شارك بنزيما في 6 منها ولم يسجل أي هدف لكنه ينوي بالتأكيد أن ينهي هذه المسيرة غير المظفرة أمام لا بالماس في وقت لاحق يوم الأحد خاصة وأنه سبق وهز شباكه بعيدًا عن البرنابيو.

وفي المقابل يفصل رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، 175 يومًا عن أخر مرة هز فيها شباك المنافسين في البرنابيو بالدوري، حيث كان أخر أهدافه في معقل النادي الملكي في مرمى إشبيلية نهاية الموسم الماضي حيث سجل هدفين في الفوز 4/1.

لكن وضع قائد منتخب البرتغال اختلف تمامًا منذ ذلك الحين حيث خاض 3 مباريات فقط في البرنابيو أمام ريال بيتيس وإسبانيول وإيبار.

وترجع أخر مباراة سجل فيها اللاعبان رونالدو وبنزيما في مباراة واحدة في سانتياغو برنابيو إلى السابع من يناير الماضي في الفوز بخماسية نظيفة على غرناطة.

في الدقيقة 21, وأتبعه رونالدو بهدف بعدها بـ 6 دقائق في مباراة شهدت تقديم ريال مدريد أداءً رائعًا يحتاجه حاليًا حامل لقب الليغا ودوري الأبطال.

ويتأخر النادي الملكي 11 نقطة عن برشلونة الذي خاض 11 مباراة في الدوري الإسباني.