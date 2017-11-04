رغم الفوز على ليغانيس.. سيموني زازا يفتعل أزمة جديدة في فالنسيا (فيديو)

عاد المهاجم الإيطالي سيموني زازا لافتعال أزمة أخرى مع مدرب فريق فالنسيا الإسباني، مارسيلينو، بعدما قام بتبديله خلال لقاء ليغانيس في الدقيقة 78 .

وخرج المهاجم الإيطالي غاضبا ورفض السلام على مدربه، كما غادر الملعب نهائيا نحو غرفة الملابس بعد حصول فريقه فالنسيا على ضربة جزاء.

وحاول المدرب والجهاز المعاون التحدث للاعب، لكنه غادر نحو غرف الملابس غاضبا.

وكان الدولي الإيطالي يرغب في البقاء في الملعب أملا في تسجيل هدف لفريقه فالنسيا يقربه من الأرجنتيني ليونيل ميسي متصدر هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفا.

وسجل زازا 9 أهداف ويحتل المركز الثاني وكانت ضربة الجزاء التي حصل عليها الفريق فرصة أمامه لتسجيل هدف جديد رغم كون باريخو هو المتخصص في تنفيذها لكن مع تقدم الفريق 2-0 منحها لسانتياغو مينا الذي دخل بديلا لزازا.

وكان المهاجم الإيطالي قد عبر سابقا عن غضبه حين أراحه المدرب الإسباني ولم يشركه أساسيا في لقاء سابق وتم احتواء الأزمة.

وقلص فالنسيا الفارق الذي يفصله عن برشلونة في صدارة الدوري الإسباني إلى نقطة واحدة بعدما تغلب على ضيفه ليغانيس 3 / صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، ويمكن لبرشلونة توسيع الفارق إلى أربع نقاط مجددا بالفوز في مباراته المقررة اليوم أمام ضيفه إشبيلية، بينما تجمد رصيد ليغانيس عند 17 نقطة في المركز الثامن.