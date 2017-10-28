فالنسيا يحقق فوزه السادس على التوالي ويضغط على برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني

فالنسيا يحقق فوزه السادس على التوالي ويضغط على برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني

المصدر: رويترز

أصبح فالنسيا على بعد نقطة واحدة من المتصدر برشلونة بعدما فاز 2-1 على ألافيس المتعثر، اليوم السبت، ليحقق انتصاره السادس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني، ومسجلا أفضل انطلاقة في تاريخه بالمسابقة.

افتتح سيموني زازا التسجيل في الدقيقة 34 ليحرز هدفه التاسع هذا الموسم ويهز الشباك للمباراة السادسة على التوالي.

وأصبحت انطلاقة فريق المدرب مارسيلينو الرائعة تحت التهديد عندما تعادل المدافع المخضرم ألكسيس روانو لألافيس صاحب الضيافة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

وكاد منير الحدادي، لاعب فالنسيا السابق، أن يضع ألافيس في المقدمة بتسديدة قوية تصدى لها الحارس البرازيلي نيتو لكن الفريق الزائر تقدم مرة أخرى.

وجاء هدف الفوز عبر رودريغو مورينو، مهاجم إسبانيا، من ركلة جزاء في الدقيقة 66 ليحقق فالنسيا سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات في أفضل انطلاقة له في عشر مباريات بالدوري.

وبإمكان برشلونة توسيع الفارق إلى أربع نقاط مجددا عندما يحل ضيفا على أتليتيك بيلباو في وقت لاحق اليوم.

وسيلعب أتليتيكو مدريد على أرضه أمام فياريال اليوم أيضا بينما يزور ريال مدريد حامل اللقب ملعب جيرونا، غدا الأحد.

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