هل يمر ريال مدريد بكبوة؟.. زيدان يجيب

قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، إن فريقه لا يلعب بشكل سيئ، مثلما يشير بعض المحللين والنقاد الرياضيين.

وأوضح: “ليس حقيقيًا أننا نلعب بشكل سيئ، أحيانًا نلعب أسوأ قليلًا من مستوانا، ولكن هذا لا يكون على مدار المباراة بأكملها أو في كل المباريات”.

وأضاف: “يحدث هذا عندما تخسر أو تلعب أمام فريق أفضل منك، أو عندما يكون بإمكانك تقديم أداء أفضل، ولكنني لا أرى أن مشكلتنا هي أننا نقدم أداءً سيئًا”.

وأصبح الريال وزيدان في بؤرة الانتقادات، بعدما خسر الفريق مباراتين متتاليتين؛ كانت الأولى في الدوري الإسباني أمام جيرونا الصاعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، والثانية أمام توتنهام الإنجليزي في دوري الأبطال الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح زيدان، في المؤتمر الصحفي لفريقه، اليوم السبت، قبل مواجهة لاس بالماس، غدًا الأحد، في المرحلة الحادية عشر بالدوري الإسباني: “إنها كرة القدم، ومن الممكن أن نقدم مسيرة سيئة، ولكننا مررنا بنفس الحال في الموسم الماضي. وفي النهائي، أنجزنا أشياء مهمة”.

ويحتل الريال المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني حاليًا برصيد 20 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن منافسه التقليدي العنيد برشلونة، متصدر جدول المسابقة.

وفي مجموعته بدوري الأبطال، يحتل الريال المركز الثاني خلف توتنهام الإنجليزي.