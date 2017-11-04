نجاة لاعبي ريال مدريد من حادث سير عقب الخسارة من توتنهام (فيديو)

نجا لاعبو ريال مدريد من حادث سير كاد أن يودي بحياة اللاعبين خلال تواجدهم في لندن لمواجهة توتنهام الإنجليزي، في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء الماضي، وانتهت بفوز الفريق الإنجليزي.

ووفقًا للفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته إحدى المحطات التلفزيونية الإسبانية، فإن حافلة الفريق الملكي التي أقلّت الفريق الإسباني من ملعب ويمبلي إلى مقر إقامتهم بفندق هيلتون ويمبلي الملعب بالاستاد الإنجليزي العريق، كادت أن تصطدم بسيارة كانت تسير عكس الاتجاه.

وتظهر اللقطات حافلة ريال مدريد وهي تسير في طريقها بشكل طبيعي، إلا أنّ سائق الحافلة فوجئ بسيارة تخرج من أحد مواقف السيارات الموجودة تحت أحد المباني.

ولم يكتفِ قائد السيارة بعدم اهتمامه بالالتفات إلى يساره ليرى السيارات المقبلة، بل إنّه اختار السير بسيارته في الناحية الخطأ من الطريق ليجد نفسه أمام حافلة الفريق الإسباني البيضاء الضخمة، إلا أنّ العناية الإلهية تدخلت بعدما تمّكن سائق الحافلة من تفادي السيارة التي ظهرت أمامه فجأة.