ريال مدريد يسعى إلى خطف كوتينيو من برشلونة

يسعى ريال مدريد إلى التعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول خلال الميركاتو الشتوي المقبل، رغم رغبة اللاعب في الانتقال إلى الغريم برشلونة.

وقدّم اللاعب البرازيلي طلبًا لإدارة فريقه ليفربول للسماح له بالانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن إدارة الريدز رفضت ذلك، ورفضت أيضًا 3 عروض من الفريق الكتالوني للتنازل عن اللاعب.

وسعى برشلونة -بشكل حثيث- إلى التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، لتعويض رحيل مواطنه نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن ريال مدريد حريص على ضم كوتينيو في يناير المقبل، وهو ما يمكن أن يرفع قيمة اللاعب من جانب فريقه ليفربول.

وأوضحت الصحيفة ذاتها قبل أيام أن “كوتينيو” سيتقدّم بطلب السماح له بالرحيل إلى برشلونة في يناير، مؤكدة أن اللاعب لا يريد الانتقال إلى أي فريق غير برشلونة، وأشارت إلى أن إدارة البلاغرانا مستعدة لتقديم 70 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 25 مليون كمتغيرات.

وكان كوتينيو (25 عامًا) قد وقّع عقدًا جديدًا مع ليفربول حتى صيف 2022 في يناير الماضي، ويمتد حتى 2022، بحيث يجعله أعلى اللاعبين دخلًا في النادي.

وسجل كوتينيو 14 هدفًا، وصنع 9 في 36 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي في جميع البطولات، في حين سجل 4 أهداف وصنع 3 في 9 مباريات منذ بداية الموسم الحالي، علمًا بأنه انتقل إلى الفريق في يناير 2013 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.