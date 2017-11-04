بالأرقام.. ميسي يتفوق على رونالدو في محرك غوغل

رد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، عقب مباراة فريقه ريال مدريد أمام توتنهام، الأربعاء الماضي، والتي خسرها الفريق الملكي 3/1 على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وقال رونالدو عقب الخسارة أمام توتنهام: “بالنسبة لكم أنتم الصحفيون، لا يهم إن قدّمنا أداءً جيدًا، لا تنظرون سوى إلى الأهداف، الأهداف الأهداف، الإحصائيات متوفرة، لن أتحدث عن هذه المسألة، لأنكم إن استخدمتم موقع غوغل ستجدون أهداف كريستيانو رونالدو”.

ودفع هذا التصريح صحيفة “سبورت” الإسبانية إلى البحث عن الأكثر بحثًا على مستوى العالم وإسبانيا، بين رونالدو ومنافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت الصحيفة أن نتائج البحث عن ميسي تتجاوز رونالدو بمراحل، وأن عدد الذين بحثوا عن أهداف البرتغالي منذ 2013 حتى الآن في إسبانيا والعالم أقل بكثير من ميسي.

وأضافت الصحيفة المقربة من أسوار النادي الكتالوني أنه في العام الماضي بلغت نسبة البحث عن أهداف رونالدو في إسبانيا متوسط 590 مرة، وعالميًا وصل إلى معدل 1000 مرة، بينما جاء البحث عن أهداف ميسي بمتوسط 2900 مرة في إسبانيا، وعالميًا 12 ألفًا و100 مرة.

كما أشارت إلى أن عدد المشاهدين لمقاطع الفيديو الخاصة برونالدو في العالم تراجعت بنسبة كبيرة للغاية، منذ انضمام اللاعب إلى ريال مدريد صيف العام 2009.

وحصل رونالدو على الكرة الذهبية 4 مرات منذ انضمامه إلى ريال مدريد، مقابل 4 لميسي في الفترة ذاتها.