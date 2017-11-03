رونالدو يحصد جائزة أفضل هداف في العالم لعام 2017

حصل نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الجمعة، على جائزة أفضل هداف في العالم لعام 2017، من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم.

وتلقى كريستيانو الجائزة اليوم الجمعة، من يد رئيس الاتحاد، روبرت لي، على هامش تدريب “الملكي” في إطار استعدادات الفريق لمواجهة لاس بالماس بعد غد الأحد، في الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعد المهاجم البرتغالي، اللاعب الأكثر تتويجاً بهذه الجائزة، إذ حصل عليها 3 مرات في 2013 و2014 و2016، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وسجل “صاروخ ماديرا” خلال العام الماضي 24 هدفاً (11 مع ريال مدريد و13 مع منتخب البرتغال) متفوقاً بذلك على نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي (21 هدفاً).