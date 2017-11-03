كريستيانو رونالدو خارج قائمة البرتغال استعدادًا لمواجهة المنتخب السعودي

شهدت قائمة المنتخب البرتغالي لمواجهة السعودية في الحادي عشر من الشهر الحالي غياب النجم الأول وأفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو.

وأعلن المدرب فرناندو سانتوس قائمة البرتغال (بطل أوروبا) المستدعاة استعدادًا لمواجهة المنتخبين السعودي الأمريكي يومي 11 و14 على الترتيب.

ويسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم لإقامة مباريات بين المنتخب الأول ومنتخبات من المستوى الأول على مستوى العالم استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.

وستكون مباراة المنتخب السعودي ضد البرتغال الأولى للمدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا الذي تولى المنصب الشهر الماضي.

وأعلن باوزا قائمة الأسماء المختارة للانضمام للمعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي، والذي سيقام في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 2 وحتى 14 نوفمبر.

واختار باوزا في القائمة كلًا من:

وليد عبدالله، وعبدالله المعيوف، ومحمد العويس، وأسامة هوساوي، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، ومحمد آل فتيل، وعبدالله الحافظ، وحسن معاذ، ومنصور الحربي، ومحمد البريك، وياسر الشهراني، وسعيد المولد، وعبدالرحمن العبيد، وسلمان الفرج، وعبدالملك الخيبري، وعبدالله عطيف، ووليد باخشوين، ونوح الموسى، وعبدالمجيد الصليهم، وتيسير الجاسم، ويحيى الشهري، وحسين المقهوي، وسالم الدوسري، ونواف العابد، وسلمان المؤشر، وعبدالفتاح عسيري، وعلي الزقعان، ومختار فلاته، ومهند عسيري، وهزاع الهزاع.

وصعد المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم بعد أن غاب عن آخر نسختين 2010 و2014.