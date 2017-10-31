إدغاردو باوزا يُعلن قائمة المنتخب السعودي المشاركة في معسكر البرتغال

أعلن الأرجنتيني “إدغاردو باوزا” قائمة الأسماء المختارة للانضمام للمعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والذي سيقام في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 2 وحتى 14 نوفمبر المقبل، في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي روسيا 2018.

واختار “باوزا” في القائمة كلًا من:

وليد عبدالله، وعبدالله المعيوف، ومحمد العويس، وأسامة هوساوي، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، ومحمد آل فتيل، وعبدالله الحافظ، وحسن معاذ، ومنصور الحربي، ومحمد البريك، وياسر الشهراني، وسعيد المولد ، وعبدالرحمن العبيد، وسلمان الفرج، وعبدالملك الخيبري، وعبدالله عطيف، ووليد باخشوين، ونوح الموسى، وعبدالمجيد الصليهم، وتيسير الجاسم، ويحيى الشهري، وحسين المقهوي، وسالم الدوسري، ونواف العابد، وسلمان المؤشر، وعبدالفتاح عسيري، وعلي الزقعان، ومختار فلاته، ومهند عسيري، وهزاع الهزاع.

واستبعد المدرب الأرجنتيني المهاجم محمد السهلاوي، وأحمد الفريدي، ومختار علي، وعبدالله الجوعي، ومحمد خبراني، ومحمد كنو، وعبدالمجيد الرويلي، وعبدالله الشمري، وعبدالله المطيري، وعبدالله الزوري، وفارس عابدي، الذي انضم أمس إلى منتخب الشباب.

وأصدر الاتحاد السعودي بيانًا قال فيه:”الأخضر سيخوض خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية، حيث سيبدأها في السابع من نوفمبر بمواجهة منتخب لاتفيا الذي حلّ في المركز (129) في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن شهر أكتوبر في مواجهة غير رسمية في لشبونة، ثم سيواجه منتخب البرتغال الذي يحتل المركز الثالث في تصنيف الفيفا يوم العاشر من نوفمبر في مدينة فيزو البرتغالية، قبل أن يعود إلى العاصمة لشبونة للعب مباراته الثالثة مع نظيره البلغاري صاحب المركز (36) في التصنيف الأخير يوم 13 من الشهر نفسه في مدينة لشبونة”.

وسيبدأ تجمع اللاعبين للسفر إلى لشبونة ظهر الخميس المقبل في الرياض، حيث ستكون المغادرة عصراً من مطار الملك خالد الدولي.