المنتخب السعودي يواجه بلغاريا استعدادًا لكأس العالم

قال الاتحاد البلغاري لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن المنتخب الوطني سيواجه السعودية، التي تأهلت لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 2006، في لقاء ودي في لشبونة يوم 13 نوفمبر المقبل.

وستلعب السعودية ضد البرتغال في مدينة ليريا قبل 3 أيام من مواجهة بلغاريا.

واستعانت السعودية بمدرب الأرجنتين السابق إدغاردو باوسا الشهر الماضي ليتولى القيادة في النهائيات في روسيا بعد فشل مفاوضات تجديد التعاقد مع المدرب بيرت فان مارفيك الذي خاض مشوارًا ناجحًا في تصفيات كأس العالم.

وستقام المباراة أمام بلغاريا، التي أخفقت في التأهل لكأس العالم، في استاد دو رستيلو ضمن استعداداتها لتصفيات بطولة أوروبا 2020.