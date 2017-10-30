حقيقة اختيار نواف العابد لاعب نادي الهلال لتمثيل السعودية في أغنية كأس العالم

لم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا، عن المطرب الذي سيقوم بغناء الأغنية الرسمية لكأس العالم روسيا 2018 رغم وجود إشاعات، وأخبار عالمية تحدثت عن اتصالات جرت بالمغني الكولومبي الشاب مالوما.

ويعتبر المغني الكولومبي البالغ من العمر 23 سنة من النجوم الصاعدة، كما يمتاز بكونه مؤلف كلمات وحسب الصحافة الكولومبية فالنجم بدأ فعلا في تأليف كلمات الأغنية الرسمية لمونديال روسيا 2018.

ولم يعلن الفيفا عن صاحب الشرف في انتظار نهاية التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا؛ إذ لازالت في المنافسة 9 مقاعد 4 في أوروبا و3 في أفريقيا ومقعدان ستجري حولهما لقاءات سد بين ممثلي 4 قارات.

في الوقت نفسه قالت صحيفة الرياض السعودية إن “الاتحاد الدولي “فيفا” اختار نواف العايد لاعب نادي الهلال لتمثيل السعودية خلال الأغنية”.

ويعد نواف العابد الأقرب لتمثيل السعودية حيث سيظهر أهم لاعب من كل منتخب خلال الأغنية الرسمية لافتتاح المونديال كما جرت العادة، لكن الفيفا لم يعلن عن الأسماء بعد.

كان موقع بليشر ريبورت اختار العابد والمصري محمد صلاح كأبرز عنصرين في منتخبات بلادهما خلال التصفيات.

وتجرى قرعة نهائيات كأس العالم يوم 1 كانون الثاني/ ديسمبر المقبل في موسكو.

ومن المحتمل أن ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم عدة إعلانات لمونديال روسيا يشارك خلالها نجوم كرة القدم العالمية، وهو الشيء نفسه الذي ستقوم به روسيا البلد المضيف، والقنوات الناقلة للبطولة.

ويبقى الكولومبي مالوما المرشح الوحيد الذي تردد اسمه في عدد من وسائل الإعلام العالمية.

وكان مالوما أثار الجدل أخيرا بصورة نشرها على صفحاته برفقة جندية إسرائيلية في تل أبيب وهي الصورة التي جلبت له الكثير من العداء من طرف عشاقه العرب وخصوصا الفلسطينيين.