هل يعتذر عمر خريبين عن الانضمام لمنتخب سوريا من أجل نادي الهلال؟

أشارت تقارير صحافية، إلى أن مهاجم نادي الهلال، الدولي السوري عمر خريبين، سيقدم اعتذاره عن مشاركة منتخب بلاده في معسكره المقبل الذي سيقام خلال أيام الفيفا التي تسبق ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا للمحترفين، حينما يحل نادي أوراوا الياباني ضيفاً على الهلال في الرياض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياض”، فإن اللاعب يفضّل التفرغ للمشاركة في التدريبات الهلالية الإعدادية، والتي ستبدأ بمعسكر إعدادي يقيمه الفريق في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحضيراً لموقعه النهائي من أجل مضاعفة التركيز والمجهود، خصوصاً أن المنتخب السوري لا تنتظره أي استحقاقات قارية في المستقبل القريب بعد خروجه من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم.

ويستعد الهلال لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، ويقام لقاء الذهاب بالرياض يوم الـ18 من نوفمبر المقبل، على أن تكون مواجهة الإياب في اليابان يوم الـ 25 من الشهر نفسه.

وقالت تقارير صحفية سابقة إن خريبين تعمد الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم أمام أستراليا ليغيب عن مباراة الإياب حتى يتمكن من الاستعداد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

إلى ذلك، يصل اليوم الوفد الهلالي الفني الذي سافر إلى اليابان لتحضير معلومات كاملة عن الفريق الياباني بعد حضور مباراة لأوراوا في الدوري الياباني مساء أمس، إذ دون فريق رامون دياز الفني ملاحظاته وأرقاماً على الفريق الياباني استعداداً للعمل على استغلالها ودراستها خلال الأيام المقبلة قبل النهائي.