مباراة برشلونة وإشبيلية.. تنظيم احتجاج على اعتقال السياسيين الكتالونيين

قررت عدة حركات انفصالية كتالونية استغلال لقاء برشلونة وإشبيلية للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، الذين اعتقلتهم السلطات الإسبانية، وستوزع 70 ألف لافتة صغيرة مكتوب عليها “الحرية للسجناء” على مشجعي الفريق الكتالوني في الكامب نو.

وقررت الجمعية الثقافية لكتالونيا ورابطة الجمعية الوطنية الكتالونية وعدة جمعيات بالإقليم توزيع اللافتات للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من السجون الإسبانية.

وكان لقاء برشلونة وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة قد شهد وقوف الجماهير 5 دقائق صمت، ورُفعت لافتات تطالب بالحرية للسجناء.

وأدان برشلونة في بيان رسمي اعتقال السلطات الإسبانية لعدة سياسيين من إقليم كتالونيا، على خلفية اتهامات بالفساد والانقلاب على الدستور ومساندة الانفصال .