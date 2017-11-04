برشلونة يواجه أصعب مرحلة في ذهاب الدوري الإسباني

سيطر برشلونة بشكل كبير على بداية الدوري الإسباني، وتفوق على كل منافسيه، محققًا 9 انتصارات ،وتعادلًا وحيد ،وبفارق 4 نقاط عن فالنسيا ،الثاني، و8 نقاط عن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ،صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وبالنظر للـ 10 لقاءات الأولى ،التي لعبها برشلونة ،فإنه لم يواجه سوى أتلتيكو مدريد ،وأتليتيك بلباو، من الفرق القوية ،خارج ملعبه، حيث تعادل مع الأول وفاز على الثاني.

وحسب صحيفة “ماركا” ،فرغم أن الموسم لازال طويلًا ،لكن برشلونة سيقتل الليغا في الذهاب ،لو تجاوز الجولات التسعة القادمة بنجاج.

ويواجه برشلونة إشبيلية ،السبت ،في ملعبه ،وهو لقاء قوي أمام فريق يتألق في دوري أبطال أوروبا ،ويرغب في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، لكنه أيضًا سيلعب 4 لقاءات حاسمة خارج ملعبه.

ويواجه برشلونة في الجولة الثالثة عشرة فريق فالنسيا ،الذي يحتل حاليًا الثاني وفي الجولة الـ15 ،سيخرج لمواجهة فياريال ،الفريق الذي سبب له دائمًا مشاكل، ويلعب الكلاسيكو في سانتياغو بيرنابيو ،في الجولة السابعة عشرة، ويختم مرحلة الذهاب بمواجهة ريال سوسيداد.

واعتبرت “ماركا” ،اللقاءات الخمسة ،بمثابة لقاءات نهائية أمام برشلونة ،إن خرج فائزًا بها ،سيكون قد وضع يديه على لقب الدوري الإسباني مبكرًا ،وقد يرفع أيضًا من الفارق عن منافسيه الأقوياء لأكثر من 10 نقاط.

كما يبقى لقاء ليغانيس ،في الجولة الثانية عشرة، لقاءً مهمًا ؛لأن الفريق الصغير يقدم مستوى جيدًا ،ويحتل حاليًا الصف السابع بـ17 نقطة.