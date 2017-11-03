غوارديولا: أخشى من الزج بي في السجن

أعرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن شعوره بالاستياء من الوضع السياسي في كتالونيا، مبديًا رغبته في الإفراج عمن أسماهم بـ”السجناء السياسيين” في أقرب وقت ممكن.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة آرسنال في البريمييرليغ: “أتمنى وأرغب في الإفراج عن السياسيين المحبوسين في أقرب وقت ممكن، أشعر بالقلق، لأنه إذا كان هذا الأمر قد حدث لهم فقد يصيبنا نحن أيضًا”.

وأضاف غوارديولا: “كل ما كنا نرغب فيه هو التصويت، لقد دخلوا السجن بسبب برنامج انتخابي لاقى قبولًا، العودة في الزمن بهذه الطريقة شيء مقلق”.

وأكمل المدرب: “أتمنى أن يشهد 21 ديسمبر (كانون الأول) إقامة انتخابات نزيهة، وأن يعود برلمان كتالونيا للكينونة التي يجب أن يكون عليها، وأن تتوقف معاناة من حُبسوا بسبب أفكارهم ليخرجوا قريبًا”.

يشار إلى أن المحكمة الوطنية بمدريد أصدرت قرارًا بحبس 8 أعضاء مقالين من حكومة كتالونيا دون إمكانية لدفع كفالة، بسبب دورهم في العملية الانفصالية للإقليم الإسباني.