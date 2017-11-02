متى اكتشف غيسوس أن غوارديولا مدرب مختلف؟

رغم أن العديد من الأندية طاردت البرازيلي غابرييل غيسوس للتعاقد معه، إلا أنه اختار مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب مدربه بيب غوارديولا.

ويرى المهاجم الدولي البرازيلي أن المدير الفني الإسباني لعب دورًا مهمًا في إغرائه بالتوقيع لسيتي، حيث كشف عن لفتة إنسانية لغوارديولا في أول أيام غيسوس في مانشستر، جعلته يكتشف اختلاف مدرب برشلونة السابق عن العديد من المدربين.

وقال غيسوس لمجلة FourFourTwo “:عندما هبطت في مانشستر، جئت مباشرة إلى مقر التدريب ولم أذهب حتى إلى الفندق. كانت الساعة 18:00 والتدريب في الصباح، لكن بيب انتظرني في الملعب، حينها أدركت كم هو مدرب مختلف”.

وأضاف المهاجم الشاب: “كان هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معي في ذلك الوقت، ولكن العرض الذي شعرت نحوه بالثقة هو عرض سيتي، خاصة أن غوارديولا وعدني بأني سأكون جزءًا مهمًا في مشروعه بالنادي. هذا بالطبع جعلني أشعر بأهميتي واخترت سيتي”.

وعن خططه وطموحاته المستقبلية، كشف لاعب بالميراس السابق عن حلمه في الوصول إلى مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، قائلًا: “أنا بحاجة إلى العمل بجدية والتطور كثيرًا للوصول إلى هذا المستوى وهذا ما أفعله حاليًا. أتمنى أن أصبح في المستقبل بين أفضل لاعبي العالم، لكن أمامي طريق طويل يجب أن أقطعه”.

وانضم غيسوس لسيتي في يناير/ كانون الثاني الماضي، وسجل سبعة أهداف في عشر مباريات بالدوري الموسم الماضي، لكنه غاب لمدة شهرين بسبب معاناته من كسر بالقدم.