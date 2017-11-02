ريال مدريد غاضب من كريستيانو رونالدو.. هل يدخل الفريق الملكي في أزمة؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن إدارة ريال مدريد غاضبة من تصريحات نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب خسارة الفريق 3/1 أمام توتنهام في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو عقب الخسارة أمام توتنهام إن ريال مدريد كان يستفيد من خبرة ألفارو موراتا، وجيمس رودريغيز، وبيبي، الموسم الماضي، وهم اللاعبون الذين باعهم ريال مدريد الصيف الماضي.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن إدارة ريال مدريد غاضبة من تصريحات النجم الأول للفريق، إذ يرى مسؤولو الفريق أنه لا يحق للاعب التدخل في قرارات الإدارة، خاصة فيما يتعلق ببيع وشراء اللاعبين.

في حين أوضحت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية أن رونالدو تبادل الرسائل مع بيبي، واتفقنا على أن ريال مدريد أخطأ بعدم تجديد عقد بيبي، والتخلي عن لاعبين آخرين.

وخسر ريال مدريد للمرة الثانية على التوالي بواقع مباراة في الدوري الإسباني، وأخرى في دوري أبطال أوروبا، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في دوري أبطال أوروبا في المركز الثاني، في حين يحتل المركز الثالث الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وكان ريال مدريد يمتلك دكة احتياط قوية الموسم الماضي، وهو ما ساعد الفريق على الظفر بلقبيْ الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وأتبعهما بلقبي كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي.